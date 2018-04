Jessica Paszka: Traurige Beichte nach Let's Dance-Aus!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von Ex-Bachelorette Jessica Paszka! Erst kürzlich musste die hübsche Brünette noch ihr Aus bei Let's Dance verkraften. Nun der nächste Tiefschlag! Wie Jessica berichtet, hat ihre Teilnahme bei Let's Dance definitiv Spuren hinterlassen...

Jessica Paszka: Frust nach Let's Dance!

Während andere Stars Let's Dance dazu nutzen um ein paar Kilos abzuspecken, scheint Jessica von ihrer momentanen "Shape" alles andere als begeistert zu sein. Obwohl die 27-Jährige nur für zwei folgen über das Tanzparkett fegte, scheint das Training an ihrem Körper Spuren hinterlassen zu haben, mit denen Jessica absolut nicht zufrieden ist.

Jessica Paszka: Klartext nach Let's Dance

Wie Jessica in ihrer "Instagram"-Story verkündete, habe sie zwar kein Gewicht bei Let' Dance verloren, dafür allerdings an Muskelmasse. So erklärt sie ihren Followers: "Ich habe durch Let's Dance nicht mehrere Kilos an Speck abgenommen, aber ich habe abgenommen, und zwar an Muskeln." Ehrliche Worte, die zeigen: Jessica wird wohl in Zukunft wider öfters im Fitness-Studio zu sehen sein. Ob sie dabei ihre Muskel-Ziele realisieren kann? Wir können gespannt sein...