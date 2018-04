Jessica Paszka: Überraschendes Liebes-Outing!

Huch, das sind definitiv überraschende Neuigkeiten von Ex-Bachelorette Jessica Paszka. Erst kürzlich war die hübsche Brünette noch dabei zu sehen, wie sie bei "Let's Dance" übers Tanzparkett fegte. Jetzt begeistert sie ihre Fans mit einer Liebes-Beichte, mit der absolut niemand hätte...

Jessica Paszka: Ist das ihr neuer Freund?

Jessica Paszka: In der Liebe kein Glück?

Obwohl es anfangs für Jessica so schien, als ob sie als Bachelorette mit ihrem Auserwähltem David Friedrich das große Liebes-Glück gefunden hätte, war ihre Liebe nur von kurzer Dauer. Für Jessica jedoch kein Grund, die "Liebes-Flinte" ins Korn zu werfen. Wie sie jetzt verrät, gibt sie die Suche nach dem Richtigen nicht auf. Auch davon wie ihr Prinz sein soll, hat sie bereits eine ganz bestimmte Vorstellung...

Jessica Paszka: So soll ihr Traummann sein

Wie Jessica jetzt berichtet, habe sie bereits ein ganz genaues Bild von ihrem Zukünftigen im Kopf. So beichtet sie gegenüber "RTL": "Ich würde jemanden ruhigeres bevorzugen, vielleicht auch einen ganz, ganz, Menschen, der mit dieser Öffentlichkeit rein gar nichts zu tun hat." Auch ein Handwerker würde sie für sie in Frage kommen. Jessica fügt hinzu: "Okay. Wenn er toll ist, dann kann er Handwerker sein. Why not!"

Ob es dieses Jahr mit Jessica und den Männern noch klappen wird? Wir können gespannt sein...