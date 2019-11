Jessica Paszka: Überraschendes Single-Outing!

Doch nicht in festen Händen!

Vor einigen Wochen mussten manche Fans von ganz stark sein: Die hübsche Ex-Bachelorette enthüllte, mit -Profi Alexander Meyer liiert zu sein.

Umso überraschender dürfte diese Ansage für die Follower der 29-Jährigen jetzt gekommen sein - Jessica ist wieder zu haben!

"Schon lange" Single: Jessica Paszka lüftet Liebes-Geheimnis

In ihrer -Story stellte sich Jessica Paszka den Fragen ihrer wissbegierigen Follower und wurde prompt auf ihr Liebesleben angesprochen.

Eine direkte Frage, auf die die ehemalige Bachelorette auch gleich eine deutliche Antwort findet:

"Ich musste grade wirklich richtig schmunzeln, weil diese Frage mir in letzter Zeit ständig gestellt wurde – deshalb beantworte ich sie jetzt auch: Nein, ich bin zur Zeit in keiner Beziehung, ich war sehr lange in keiner Beziehung mehr", so Jessica Paszka, "Ich bin Single."

Zur Zeit würde sie auch keine potentiellen neuen Partner kennenlernen, "zumindest nicht auf einer Ebene, wo sich Gefühle entwickeln", ergänzt die29-Jährige weiter.