Jessica Paszka & Johannes Haller: Knutsch-Alarm auf Ibiza!

Was läuft zwischen Jessica und Johannes?

Auf den Bildern, die der "Bild" vorliegen, turteln Jessica und Johannes vor einer Hotel-Toilette und blicken sich dabei tief in die Augen. "Jessica und Johannes gingen Hand in Hand zur Toilette", verrät ein Gast dem Blatt. "Als sie rausgekommen sind, blieben sie minutenlang stehen, man konnte es förmlich spüren, wie die neue Liebe zwischen den beiden knisterte. Sie küssten sich immer wieder leidenschaftlich und schauten sich dazwischen tief in die Augen. Sie genossen sichtlich, dass sie unbeobachtet waren, in einer diskreten Ecke bei den Toiletten."