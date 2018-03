Jessica Paszka: Bedeutet das ihr Aus bei Let's Dance?

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Ex-Bachelorette Jessica Paszka. Letze Woche Freitag war Jessica dabei zu sehen, wie sie bei ihrem Let's Dance-Debüt über die Tanzfläche schwebte. Obwohl die Fans von ihren Tanzkünsten definitiv begeistert waren, soll er für Jessica alles andere als einfach gewesen sein.

Steht ihre Let's Dance-Karriere schon jetzt wieder vor dem Aus?

Jessica Paszka: Let's Dance-Debüt mit Robert Beitsch

Bei ihrem Let's Dance Debüt konnte Jessica dabei beobachtet werden, wie sie mit Profi-Tänzer Robert Beitsch übers Tanzparkett fegte. Das ihr Training dafür hart werden wird, war Jessica schon vor Let's Dance bekannt. Dass sie allerdings so leiden wird, vermutete die Ex-Bachelorette sicherlich nicht. In einer rührenden Beichte spricht sie nun Let's Dance-Klartext.

Jessica Paszka: Steht ihre Let's Dance-Karriere vor dem Aus?

Wie Jessica nun gegenüber "Promiflash" verrät, hat ihr das Tanztraining ordentlich zugesetzt. So berichtet sie: "Darauf zu tanzen war echt hart, das tut echt weh." Sie musste sogar Blasen und ein wenig Blut verkraften. Verständlich, dass ihre Fans bei solchen Nachrichten in großer Sorge um ihr Idol sind. Allerdings scheint die 27-Jährige, trotz Blasen und Schmerzen, ein Let's Dance -Aus nicht in Erwägung zu ziehen. Ob sie sich mit so viel Frauen-Power den ersten Platz ertranzen wird? Wir können gespannt sein...