Jessica Simpson: Das Baby ist da!

ist wieder Mama geworden. Wie die nun berichtet, brachte sie am 19. März ihr drittes Kind zur Welt. Auch der Baby-Name und das Geschlecht wurden von der frischgebackenen Mami bereits enthüllt!

Jessica Simpson: Ihr Baby ist ein...

Via " " lässt Jessica nun die Baby-Bombe platzen und verkündet, dass am 19. März ihre süße Tochter Birdie Mae Johnson das Licht der Welt erblickt hat. Jessica postet dazu einen süßen Schnappschuss aus dem Krankenhaus, der einen ersten Blick auf ihre kleine Prinzessin gewährt. Aber nicht nur das Foto und die Namens- sowie Geschlechtsinfo sorgen bei Jessicas Fans für jede Menge Aufsehen...

Jessica Simpson: Ihr Baby wiegt 5 Kilo

Schon während ihrer Schwangerschaft machte Jessica immer wieder mit ihrem XXL-Babybauch von sich Reden. Auch nach der Geburt ist das Gewicht ihres Babys für ihre Fans eine absolute Sensation. So fügt Jessica in dem Post hinzu, dass ihr kleiner Spross stolze 5 Kilo auf die Waage bringt. Ihre Anhänger kommentieren: "5kg Baby? Wow!" sowie "Oh mein Gott 5kg". Wann Jessica mit ihrem Spross nach Hause darf, ist noch nicht bekannt.

Wir wünschen ihr zur Geburt ihres Babys jedenfalls alles Gute!