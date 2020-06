Jessica Simpson: Shitstorm wegen Milchshake-Selfie ihrer Tochter

Konkret ging es dabei nicht mal so sehr um das Foto, wie um die Beschreibung dazu. Auf dem Bild ist die kleine Max zu sehen, wie sie für die Kamera post und dabei einen Milchshake in der Hand hält. Dazu schrieb Simpson: "My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than yours…” und bezog sich dabei auf den Song “Milkshake” von Kelis.

Dass die Sängerin ihre Tochter mit so einem sexuellen Lied in Verbindung bringt, brachte viele Fans auf die Palme. „Sowas passt nicht zu einem kleinen Kind“, kritisiert ein Follower.

Einige Fans scheinen aber auch der Meinung zu sein, dass Jessica nur einen Witz gemacht hat und das Foto –samt Bildunterschrift- nur halb so wild ist. „Man kann sich aber auch über alles aufregen“, nimmt ein Follower sein Idol in Schutz.