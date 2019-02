Jessica Simpson: Unfall während Schwangerschaft!

Reddit this

Oh je, was für traurige Neuigkeiten von Jessica Simpson während ihrer Schwangerschaft...

Arme ! Erst kürzlich berichtete die Schauspielerin, dass sie durch die Schwangerschaft unter schlimmen Beinproblemen leiden würde. Nun die nächste Hiobsbotschaft von der ...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Insider packt aus! "Heidi ist schwanger"

Jessica Simpson: Unfall-Schock

Wie Jessica nun berichtet, ist sie während eines Toilettenbesuches nur knapp einem schlimmen Unfall entgangen. Der Grund: Jessica ist scheinbar mit dem Toilettendeckel unter sich zusammengebrochen. Was für ein Schreck! Doch zum Glück scheint sich Jessica dabei nicht verletzt zu haben und dem Baby geht es offenbar auch gut. Gott sei Dank! Jessica ist also nochmal mit einem "blauen Auge" davon gekommen und nimmt den Vorfall mit jeder Menge Humor...

Jessica nimmt's locker

Via " " teilt Jessica ein Foto von sich mit ihren Fans, welches sie mit dem zerbrochenen Toilettendeckel zeigt. Dazu kommentiert Jessica: "Lehn dich nicht auf der Toilette zurück, wenn du schwanger bist". Dass sie für so viel Humor von ihren Fans mit jeder Menge Komplimenten überschüttet wird, ist kaum verwunderlich. Unter ihrem Post sind eine Vielzahl von Kommentaren zu lesen, die zeigen: Jessicas Fans stehen in jeder Lebenslage hinter ihrem Idol.