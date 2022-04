Jessica & Johannes Haller. Jetzt lassen sie es alle wissen!

Wow, was ein Traumhaus! Auch Jessica und ihr Mann Johannes sind froh, endlich das perfekte Haus gefunden zu haben, in dem sie ihre Tochter nun großziehen können. Ihre Fans sind ebenfalls völlig aus dem Häuschen und überschütten das Paar mit Komplimenten für ihr neues Zuhause: "Herzlichen Glückwunsch! Traumhaft schön! Viel Freude und Glück im neuen Heim!", "Woow so ein Traum dieses Haus" oder "Das ist wunderschön! So toll, dass ihr ein neues Zuhause habt" lauten nur ein paar der Kommentare ihrer Anhänger unter dem Posting.

Da können Jessica & Johannes ja nun endlich aufatmen und entspannen, denn jetzt sind sie definitiv in ihrer ganz eigenen Wohlfühl-Oase angekommen!

