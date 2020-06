Jessie J wäre gerne verheiratet

Schon kurz nachdem ihre Beziehung offiziell wurde, gestand Jessie J, noch nicht wirklich verliebt zu sein und daran zu arbeiten. Das hat offensichtlich nicht geklappt.

Umso wehmütiger ist die 27-jährige jetzt, wenn sie sich ihre glücklich verheirateten Eltern ansieht. Die feiern jetzt nämlich ihren 35. Hochzeitstag. Zur Gratulation postet ihre Tochter ein Foto der beiden auf ihrem Instagram-Account und schreibt dazu: 35 Jahre verheiratet – Mum und Dad“, und verdeutlicht mit dem Hashtag #goals, wie sehr sie sich das gleiche auch für sich selbst wünscht.

Doch bevor Jessie J über das Thema Hochzeit nachdenken kann, sollte wohl erstmal der richtige Partner in ihr Leben treten. Einer, in den sie sich von Anfang an verliebt und nicht erst daran arbeiten muss. Bis dahin konzentriert sich die Sängern einfach voll und ganz auf sich selbst und hat sich als Zeichen ihres Neuanfangs spontan die Haare abrasiert.