Jetzt ist es offiziell: Kristen Stewart und SoKo sind ein Paar

Die Glückliche an ihrer Seite ist Sängerin und Schauspielerin SoKo, die mit bürgerlichem Namen Stéphanie Sokolinski heißt. Erst vor Kurzem wurden sie gemeinsam am Charles-de-Gaulle-Flughafen in Paris gesehen, wie der Hollywood-Star ein Strauß Rosen von der Sängerin entgegennahm. Und trotzdem war man sich lange nicht sicher, ob SoKo wirklich die Nachfolgerin von Kristens Ex-Freundin Alice Cargil ist - bis jetzt!

Endlich sind Knutsch-Fotos der beiden aufgetaucht, wie sie glücklich durch gemeinsam durch Paris schlendern.