Sarah Lombardi hat es gewagt und sich ihre langen Haare abschneiden lassen. Nun wissen wir auch warum: Die Sängerin startet musikalisch wieder voll durch!

Auf ihrer Instagram-Seite verkündet Sarah endlich das, was sie so lange für sich behalten musste. „Ich habe so eine lange Zeit daran gearbeitet und jetzt kann ich es endlich rauslassen... meine Single ‚Genau hier‘ von meinem neuen Album ‚Zurück zu mir‘ erscheint am Freitag“, verrät sie stolz. Außerdem wird die 25-Jährige im Mai in ihrer eigenen RTL II Doku-Soap "SARAH - Zurück zu mir" zu sehen sein.

„Ich habe all das Negative hinter mir gelassen und bin eine neue, stärkere Sarah geworden!“ freut sich die einstige DSDS-Kandidatin. Jetzt will sie sich endlich auf ihre Karriere konzentrieren und das tun, was ihr Spaß macht - und dazu gehört eben auch ein neuer Stil!