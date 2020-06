Jill Kussmacher trifft ihr Idol Paris Hilton

In der neuen Folge von Jill Kussmacher: "Glamour, Grill & Hollywood" am 19. Juni 2012 bekommt Jill Kussmacher zuerst die Chance Kathy Hilton (53) in ihrer Villa in Beverly Hills zu treffen.

Und dann: Nach eineinhalb Stunden Wartezeit war sie endlich da! Paris Hilton.

Beide verstanden sich auf Anhieb blendend. "Paris ist supernett", gibt Jill Kussmacher zu.

Auch die blonde Berlinerin möchte irgendwann eine eigene Accessoires- und Make-Up-Linie haben so wie Paris Hilton.

Und sogar die Hotelerbin denkt, dass sie das schaffen könnte: "Sie ist ein hübsches Mädchen. Jill ist lieb, hat ein großes Herz und ist aufrichtig. Und sie scheint das wirklich zu wollen. Ich glaube an sie."

Ein Kick fürs Selbstbewusstsein: "Jetzt starte ich voll durch und ich glaube, ich bin auch auf dem besten Weg!"

Also einschalten: um 22.10 Uhr bei Sixx.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!