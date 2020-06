Jim Carrey: Hat er nach dem Selbstmord seiner Ex eine neue Freundin?

Lange Zeit zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Umso erfreulicher sind die aktuellen Schlagzeilen von „Daily Mail“, Jim Carrey habe eine neue Liebe gefunden! Der 54-Jährige wurde nun erstmals seit dem Verlust seiner Ex-Freundin öffentlich mit einer anderen Frau gesehen. An der Seite einer attraktiven Brünetten verließ der Schauspieler fröhlich lachend den Hinterausgang eines japanisches Restaurants in Kalifornien, die beiden stiegen in seinen Porsche und fuhren gemeinsam davon.

Um wen es sich bei der mysteriösen Begleitung von Jim Carrey handelt, ist bislang nicht klar. Eines jedoch ist unumstritten: Selbst wenn es sich bei der Dame nur um eine gute Freundin handeln sollte, so ist es schön, den Komiker endlich wieder strahlen zu sehen!