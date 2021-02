Jim Weatherly: Der Musiker ist tot

Jim Weatherly blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Seit Anfang der 1970er arbeitete er erfolgreich als Songwriter. U.a. stammt der Mega-Hit "Midnight Train To Georgia" von Gladys Knight & the Pips aus seiner Feder. Im Laufe der Jahre schrieb er für namenhafte Künstler wie Glen Campbell, Charley Pride und Bill Anderson. Auch mit eigenen Songs wie "The Need to Be" und "I'll Still Love You" konnte Jim begeistern. Doch jetzt müssen die Fans Abschied nehmen...