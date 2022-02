Jimi Blue Ochsenknecht: Beziehungs-Beichte! "Ich bin vergeben"

In ihrer neuen Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" wird auch Jimis Beziehung zu Yeliz thematisiert. "Wir beide haben uns schon immer Kinder gewünscht. Nur hatten immer den falschen Partner. Das war alles so auf einem Nenner nach so kurzer Zeit. Das ging echt relativ schnell. Geschrieben, getroffen, Urlaub, zusammen, Kind. Das ist die Kurzfassung", erzählt er. Über die ganzen Gerüchte kann er nur lachen.