Jimi Blue Ochsenknecht: Brutzeln für den guten Zweck! Für TK Maxx und CHILDREN schwingt er den Kochlöffel

Jimi Blue Ochsenknecht: Mich persönlich macht es traurig zu wissen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst und es keineswegs selbstverständlich ist, jeden Tag eine gesunde Mahlzeit auf dem Tisch zu haben. Über die Weltkindertagskampagne von TK Maxx habe ich von dem Mittagstisch-Programm ihres Charity-Partners CHILDREN erfahren. In mehreren lokalen Partner-Einrichtungen wird Kindern und Jugendlichen dabei ein geborgener Raum geboten und pädagogische Arbeit geleistet. Die Kinder bekommen beim CHILDREN Mittagstisch nicht nur eine gesunde Mahlzeit: Sie sind beim Ablauf des Planens, Einkaufens und Kochens beteiligt, erfahren dabei Anerkennung und verbessern ihre Alltagskompetenzen. Hier wird nachhaltig in die Zukunft der Kinder und in deren Potentialentfaltung investiert! Aufgrund der aktuellen Umstände können die Mittagstische leider nicht in gewohnter Form fortgeführt werden, weshalb andere kreative Wege gefunden werden müssen.