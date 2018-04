Die Nachricht war ein Schock für alle Let's Dance-Fans! Gestern Abend verkündete Jimi Blue Ochsenknecht, dass er auf Grund eines Mittelfußknochenbruchs nicht mehr an den weiteren Let's Dance-Shows teilnehmen kann. Verständlich, dass diese Nachricht nicht nur bei seinen Fans für großes Mitgefühl sorgte. Auch Profi-Tänzerin Renata Lusin zeigte sich sichtlich betroffen über das Let's Dance-Aus ihres Tanzpartners!

Let's Dance 2018: Unfall-Drama um Jimi Blue Ochsenknecht!

Let's Dance-Renata Lusin: Tränen wegen Jimi Blue Ochsenknecht

Wie Profi-Tänzerin Renata Lusin nun auf ihrem "Instagram"-Account mitteilte, habe sie den ganzen Tag wegen Jimis Let's Dance-Aus geweint. So berichtet sie: "Es ist tatsächlich wahr! Ich kann es gar nicht fassen und habe den ganzen Tag gestern geweint. Jimi hat sich kurz vor der Show den Mittelfußknochen gebrochen. Es ist kurz vor unserer Rumba passiert, die er mit dem gebrochen Fuß getanzt hat. Sein Kopf ist stärker als sein Körper. Es tut mir sooo unendlich Leid. Er hätte alle Chancen gehabt das Ding nach Hause zu holen (...)." Traurige Worte, die bei all ihren Fans für großes Mitleid sorgen.

Let's Dance: Die Fans stehen Jimi Blue Ochsenknecht und Renata bei

Das sich Renata und Jimi Blue -trotz Let's Dance-Aus- auf ihre Fans verlassen könne, wird vor allem anhand der süßen Kommentare deutlich, die Renatas Follower unter den Let's Dance-Post der Profitänzerin teilen. So schreiben sie: "Och nee, bitte nicht! Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wart meine heimlichen Favoriten. Vor allem die bei denen neben harten Training am meisten Spaß herrscht. Schade, das macht mich echt traurig. Gute Besserung Jimi! Ihr wart toll!" sowie "Ich hoffe IHR BEIDE bekommt noch mal eine Chance (nächstes Jahr?) Euer können zu zeigen! Du hast ihm so viel beigebracht.... das wäre schade wenn das umsonst gewesen ist." Ehrliche Worte, die zeigen: Jimi und Renata werden definitiv eine große Lücke in den kommenden Shows hinterlassen…