Jimi Blue Ochsenknecht: Er wagt mit Freundin Laura den nächsten Schritt

Auf dem Unterarm von Jimi Blue Ochsenknecht liest man nun die Handlungsanweisung "If lost please return to Laura" – bei Verlust bitte bei Laura abgeben. Wie süß, da muss er sich ja wohl wirklich sicher sein! Oder? Na ja, kommt drauf an, wen man fragt…

Denn Jimis Ex-Freundin Yeliz Koc (28) kann darin so gar nichts Romantisches entdecken: "Wusstest du, dass das jetzt die dritte Frau auf seiner Haut ist?", klärte sie ihre Schwester Filiz jetzt im gemeinsamen Podcast auf. Und ergänzte: "Seine Ex-Freundin vor mir hatte er auch auf der Hand, ihren Anfangsbuchstaben." Das ließ er sich nach dem Liebes-Aus einfach überstechen – genauso wie das gemeinsame Love-Tattoo mit Yeliz! Statt ihres Namens in Morsezeichen prangt dort nun eine schwarze Linie.

Oje, vielleicht sollte Jimi doch lieber erst mal einen Kuli nehmen…