Jimi Blue Ochsenknecht: Geheimrezept! So verführt er jede Frau

könnte momentan kaum glücklicher sein. Der Hobby-Koch hat sein Buch „Kochen ist easy“ veröffentlicht und verriet nun sogar, was bei ihm auf den Herd kommt, wenn er eine Frau verführen will.

Sein Geheimrezept

"Trüffelpasta kommt gut an. Oder Fisch in Salzkruste. Es macht was her, wenn man die Salzkruste aufklopft“, verrät der 26-Jährige. Beim romantischen Dinner-for-two verzichte er außerdem auf eine Tischdecke. "Aber natürlich Untersetzer für die Teller und schönes Geschirr." Auch Kerzen dürfen nicht fehlen!

Am Morgen danach kommt ein Power-Frühstück auf den Tisch. "Eggs Benedict mit Hollandaise zum Beispiel“, so Ochsenknecht. Wenn das der Dame zu fettig ist, darf es auch gerne ein Brot mit Avocado sein – inklusive frisch gepresstem Saft!