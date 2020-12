Jimi Blue Ochsenknecht: Heimlicher Test! So stellte Yeliz ihn Koc auf die Probe

Yeliz hat Jimi getestet

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie Yeliz gemerkt hat, dass Jimi der richtige Mann für sie ist. Sie verrät: "Ich habe auf den Umgang mit anderen Menschen geachtet, wie er sich verhält. Habe bei Gesprächen mit seinen Jungs zugehört und daran festgestellt, dass er und sein Umkreis gute Männer sind. Und natürlich, ob er Interesse zeigt und das hat er. So kannte ich es vorher gar nicht. Also, dass was ich mir immer gewünscht habe, hat er mir gezeigt oder gemacht."

Außerdem erklärt die 27-Jährige, dass sie noch nie so ein gutes Gefühl bei einem Mann hatte. Offensichtlich schafft Jimi es, sie richtig glücklich zu machen. Die beiden schmieden schon fleißig Zukunftspläne. Sogar von Kindern ist die Rede! Hach...

Wow! Florian Silbereisens Neue sieht aus wie Helene Fischer: