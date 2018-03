Jimi Blue Ochsenknecht: Ist SIE seine neue Freundin?

Oh, lá lá... Diese Blicke. Dieses Knistern. Dieses Funkeln. Der "Wilde Kerl" ist zwar erwachsen geworden - aber noch immer ein ganz schön Wilder, wie er aktuell bei "Let's Dance" unter Beweis stellt. Klar, dass das auch der Damenwelt auffällt...

Jimi Blue Ochsenknecht: Traurige Jugend-Beichte!

Jimi Blue Ochsenknecht: Ist Renata Lusin seine neue Freundin?

Jeden Freitag können die etlichen Zuschauer der beliebten Tanzshow sehen, wie wild die Funken auf dem gebohnerten Studio-Parkett fliegen, so schnell bewegen sich die Füße der Promis und Profitänzer hin- und her. Aber da fliegen auch noch andere Funken - und zwar zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (26) und seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (30). Die ist nämlich nicht nur hübsch, sondern hält den quirligen Sohn von Uwe (62) und Natascha Ochsenknecht (53) auch ganz schön auf Trab. Etwas, was der Mädchenschwarm gerne hat!

Jimi Blue Ochsenknecht: Das muss seine Freundin haben

"Aussehen ist nicht so das Kriterium, wonach ich gehe. Sie soll schon humorvoll sein und schlau", verrät der hübsche Musiker. Wie passend - Renata ist beides. Aber Jimi erzählt noch mehr darüber, wie seine Auserwählte sein sollte: "Ich bin sehr wählerisch", erklärte er vor einiger Zeit gegenüber der B.Z. "Wenn ich eine Beziehung eingehe, muss schon alles passen – und dann ist es auch für eine längere Zeit. Ich bin nicht der Typ, der von einer Beziehung in die andere geht." Wie sympathisch! Damals wollte er sich noch auf die Musik konzentrieren. Jetzt heißt seine neue Aufgabe aber: Um den Pokal tanzen! Und beim Tanzen haben sich schließlich schon viele Paare kennen - und lieben gelernt...