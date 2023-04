Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Jimi Blue Ochsenknecht machte in letzter Zeit vor allem mit seinem Familiendrama Schlagzeilen. Seine Mutter Natascha Ochsenknecht und seine Schwester Cheyenne erheben schwere Vorwürfe, dass er kaum noch Zeit für seine Familie hätte. Der Grund? Freundin Laura-Marie Geissler. Doch all das hält den "Wilder Kerle"-Star nicht zurück, weiter an seiner Karriere zu arbeiten. Nun verkündet er die Hammer-News - sein Hit-Song "Hey Jimi" bekommt bereits in diesem Monat einen zweiten Teil!