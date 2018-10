Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt lüftet er das Geheimnis!

Das nicht nur musikalisch ein absoluter Überflieger ist, ist definitiv nichts Neues. Erst im war er noch dabei zu sehen, wie er auf großer Bühne sein Schauspieltalent unter Beweis stellte. Doch auch in der Küche scheint Jimi zu wissen, was er macht. Dies zeigt zumindest sein neues Kochbuch, welches seine Fans jetzt druckfrisch ergattern können. Doch wie fand Jimi den Weg zum Kochlöffel?

Jimi Blue Ochsenknecht: Geheimrezept! So verführt er jede Frau

Jimi Blue Ochsenknecht: So entstand sein Kochbuch!

Wie Jimi im Interview mit InTouch-Online verrät, hat es mehrere Gründe für sein Kochbuch gegeben. So berichtet er: "Bei uns war es immer wichtig, dass frisch gekocht wird. Entweder von unserer Mutter, unserem Vater, oder auch zusammen. Ebenfalls gab's immer eine feste Abendesszeit, das war 19 Uhr. Es war für uns immer wichtig, dass wir zusammen am Tisch sitzen. Als wir dann älter wurden, haben wir immer mehr mitbekommen, dass das Essen ja auch irgendwie auf den Tisch kommen muss. So habe ich meinen Eltern dann mal über die Schulter geschaut und hab mal ein paar Sachen nachgekocht - auch wenn aller Anfang schwer ist." Aber auch sein Auszug spielte eine erhebliche Rolle dabei, dass Jimi seine Vorliebe fürs Kochen entdeckte. So fügt er hinzu: "Nachdem ich dann ausgezogen bin, habe ich für mich selber gekocht, oder meine Freunde und Familie. So ist dann ein enger Bezug zum Kochen entstanden. Zu guter Letzt hat mir dann meine Mutter den Tipp gegeben, ein Kochbuch für junge Leute zu schreiben. Zuerst fand ich die Idee sogar uncool, weil ich einfach zu jung war, aber durch und Co. habe ich immer mehr Resonanz auf gepostete Gerichtet bekommen, sodass sich das dann so ergeben hat." Doch für kocht Jimi eigentlich besonders gerne?

Hat Jimi Blue Ochsenknecht einen Lieblings-Kochpartner?

Wie Jimi weiter berichtet, macht es ihm Spaß für jeden zu kochen. So ist er der Meinung: "Mir macht es immer Spaß, wenn es allen schmeckt. Gutes Essen macht jeden glücklich." Auch bei seiner Kochpartner-Wahl ist er nicht wählerisch. So erklärt Jimi: "Experimente mache ich meistens alleine. Sonst koche ich aber sehr gerne mit Freunden, oder Familie. Ab und zu mache ich auch einen Kochabend, wovor wir bequatschen, ob jemand was mitbringt, oder was wir zusammen kochen." Jimis Freunde und Familie sind definitiv zu beneiden!

Wer jedoch nicht in der glücklichen Position ist, von Jimi bekocht zu werden, muss jetzt allerdings nicht verzweifeln. Ein Blick in Jimis Kochbuch "Kochen ist eay" reicht aus, um das persönliche Lieblingsgericht ganz einfach nach zu kochen. Es lohnt sich garantiert!