Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt packt er über Baby Snow Elanie aus!

Snow Elanie war an dem Abend bei Mama Yeliz Koc in Hannover geblieben. Trotz Trennung versucht Jimi, seiner Ex-Freundin Yeliz so gut er kann unter die Arme zu greifen. Er wiegt die Kleine in den Schlaf oder singt ihr Lieder vor. Als Liebesbeweis für seine Snow baummelt um Jimis Hals jetzt sogar eine Schneeflocke. "Solch eine Kette habe ich Yeliz zur Geburt geschenkt, nun trage ich die gleiche." Wie schön, dass Jimi so in seiner Papa-Rolle aufgeht!

Vor der Geburt sah es bei Jimi und Ex Yeliz nicht ganz so harmonisch aus. Im Video erfahrt ihr alles über den bitteren Rosenkrieg: