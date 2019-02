Jimi Blue Ochsenknecht: Let's Dance Comeback?

Am 15. März geht Let's Dance in die nächste Runde. In der 12. Staffel wird wieder getanzt, was das Zeug hält. Doch wird auch , nach seinem frühzeitigen Ausscheiden der vergangenen Staffel, erneut auf dem Let's Dance-Parkett zu sehen sein?

Let's Dance 2018: Jimi Blue Ochsenknecht zog sich Verletzung zu

Obwohl Jimi Blue in der vergangenen Let's Dance-Staffel bewies, dass ihm das Tanzen definitiv im Blut liegt, konnte der Star, auf Grund einer Verletzung, nicht weiter tanzen und musste damals seinen frühzeitigen Ausstieg verkünden. Für seine Fans eine absolute Schock-Nachricht! Doch wird Jimi Blue in diesem Jahr ein Let's Dance Revival in Angriff nehmen?

Let's Dance 2019: Jimi Blue würde gerne wieder mittanzen

Wie Jimi Blue im Interview mit "InTouch-Online" berichtet, würde er gerne nochmal bei Let's Dance mittanzen. So verrät er: "Eigentlich ja. Ich hätte echt Bock mitzumachen. Falls die Anfrage kommt, hätte ich auf alle Fälle Lust." Na das ist mal ne Ansage! Erst gestern wurde enthüllt, dass Barbara Becker, Nazan Eckes und Ella Endlich zu den diesjährigen Let's Dance Kandidatinnen gehören. Ob Jimi Blue in den nächsten Tagen ebenfalls die Let's Dance-Bombe platzen lässt? Wir können gespannt sein und würden uns definitiv freuen!