Jimi Blue Ochsenknecht: Neue Freundin? Jetzt lüftet er das Geheimnis!

Jimi macht um das Thema Liebe momentan einen großen Bogen. Zu tief sitzt die Enttäuschung. "Eine Frau an meiner Seite gibt es nicht und wird es auch in Zukunft beziehungstechnisch nicht geben (…) Das war mir immer ein zu großer Kraftakt", gibt der 30-Jährige jetzt in seiner Sendung "Diese Ochsenknechts" zu. "Ich habe keinen Zeitplan, in dem drin steht: 'Ab dem 29. Juli. 2022 bin ich bereit für eine neue Frau.' Wenn ich bereit, bin ich bereit. Jetzt momentan aber nicht." Wer weiß, vielleicht taucht ja irgendwann eine Dame auf, die seine Meinung nochmal ändern kann...

