Jimi Blue Ochsenknecht: Schlag für Mama Yeliz! Pikante Bilder mit seiner neuen Freundin aufgetaucht

Hier schlendert der hauptberufliche Sohn von Schauspiel-Legende Uwe Ochsenknecht durch Köln. Im Schlepptau: Mama Natascha, die Enkelin Mavie im Buggy schiebt – und eine attraktive Blondine, die Jimi immer wieder verliebt anschmachtet und nach deren Händchen greift…

Nanu, wer hat sich denn hier in Jimis Herz geschlichen? Die Antwort: Die Lady heißt Laura-Marie Geissler, ist 23 Jahre jung – und von Schleichen kann bei ihr keine Rede sein, denn Laura-Marie ist Rennfahrerin! Tatsächlich läuft bei ihr wohl auch privat alles im Höchsttempo ab, denn sie war mit Jimi offenbar schon heimlich im Pärchenurlaub: Vor wenigen Tagen postete der nämlich ein paar Clips aus dem 5-Sterne-Promi-Wohnzimmer "Stanglwirt" in Österreich – und verlinkte Laura! Und mit der restlichen Ochsenknecht-Family scheint Laura ja auch schon recht vertraut zu sein…

Ob sie diesmal die Richtige ist? Nach dem Liebes-Chaos mit Yeliz (28) und dem Dauer-Zoff um das gemeinsame Töchterchen Snow (6 Monate) schloss Jimi noch vor Kurzem eine neue Liebe aus: "Eine Frau an meiner Seite gibt es nicht und wird es auch in Zukunft beziehungstechnisch nicht geben. Das war mir immer ein zu großer Kraftakt", beteuerte er im TV. "Wenn ich bereit bin, bin ich bereit. Jetzt momentan aber nicht." Doch dann kam Laura angeflitzt – und schwups kann Jimi wieder strahlen! Jetzt kann man ihm nur noch wünschen, dass Ex Yeliz ihn auf seiner Tour d’Amour nicht so schnell ausbremst…