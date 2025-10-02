Jimi Blue Ochsenknecht: So lief sein kurzes Abenteuer bei „AYTO VIP“
Fünf Tage Villa, zwei Dates und ein Abschiedsrat, der für Stirnrunzeln sorgte: Jimi Blue Ochsenknecht hat bei „Are You The One – Realitystars in Love“ kein Glück in der Liebe gefunden.
Nach nur wenigen Tagen muss Jimi die AYTO-Villa schon wieder verlassen.
© RTL / Johanna Bollmann
Als Jimi Blue Ochsenknecht in die „AYTO“-Villa einzog, hofften viele Fans auf spannende Flirts und vielleicht sogar ein überraschendes Liebesglück. Doch schon nach kurzer Zeit zeichnete sich ab: Der 33-Jährige würde kein Match finden. Während seine Mitbewohner für Funken, Küsse und jede Menge Drama sorgten, hielt er sich auffällig zurück. Bei Dates mit Beverly und Hati kam kein wirkliches Gespräch zustande, geschweige denn eine romantische Verbindung. Als Beverly ihm sogar einen überraschenden Kuss gab, zog sich Jimi Blue eher zurück, anstatt mehr darauf einzugehen. Für Beverly ein bitteres Erlebnis: „Ich habe mich fünf Tage lang zum Clown gemacht“, klagte sie im Nachhinein enttäuscht.
Einzug mit Erwartungen, Auszug ohne Match
In der berüchtigten Matchbox wurde es endgültig besiegelt: Jimi Blue und Hati sind kein Perfect Match. Für viele Kandidaten keine Überraschung. Mitstreiter Calvin Blond kommentierte trocken: „Das hätte ein Blinder mit Krückstock gesehen.“ Und so blieb Jimi Blue nichts anderes übrig, als seine Koffer wieder zu packen – so leise, wie er gekommen war. Vor seinem Abgang richtete er noch Worte an die verbliebenen Singles. „Nicht so viel knutschen und nicht so viel vög…, einfach mal den Kopf ein bisschen benutzen!“ erklärte er. Mit seiner Moralpredigt sorgte er allerdings eher für Augenrollen. Lediglich Hati rief ein lautes „Amen!“ zurück.
Matching Night 7: Ernüchterung statt Fortschritt
Während Jimi Blue abreiste, lief das Chaos in der Villa ungebremst weiter. Hati suchte Trost bei Nico, wollte sogar mit ihm in den Boom Boom Room verschwinden – doch Nico blockte ab: „Ich bin doch kein Spielzeug.“ Schnell wurde klar: Eigentlich wollte sie nur Rob eifersüchtig machen. Doch der machte gnadenlos Schluss: „Ich vergebe keine zweiten oder dritten Chancen.“ Auch Moderatorin Sophia Thomalla hatte einiges zu bemängeln – nicht nur am Liebesdrama, sondern auch an den Zuständen im Haus. Von Flecken auf Ollis Bett bis zur allgemeinen Vermüllung: „Man bekommt schon allein vom Zuschauen Herpes, Fußpilz oder Juckreiz“, ätzte sie.
Die siebte Matching Night brachte erneut nur fünf Lichter – keine gute Ausbeute so kurz vor dem Finale. Neue Spannung gibt es allerdings durch die Matchbox: Henna und Sidar dürfen testen, ob sie ein Perfect Match sind. Vor allem Sidar zeigte sich neugierig, während ihre Flirts eher skeptisch reagierten. Für Jimi Blue Ochsenknecht war der Aufenthalt bei „AYTO VIP“ ein kurzes Erlebnis – kein Match, kein Happy End, dafür ein Abgang mit fragwürdigem Rat. Die Villa bleibt jedoch ein Pulverfass voller Drama, Eifersucht und Chaos – und genau das macht das Reality-Format für viele Zuschauer so spannend.