Als Jimi Blue Ochsenknecht in die „AYTO“-Villa einzog, hofften viele Fans auf spannende Flirts und vielleicht sogar ein überraschendes Liebesglück. Doch schon nach kurzer Zeit zeichnete sich ab: Der 33-Jährige würde kein Match finden. Während seine Mitbewohner für Funken, Küsse und jede Menge Drama sorgten, hielt er sich auffällig zurück. Bei Dates mit Beverly und Hati kam kein wirkliches Gespräch zustande, geschweige denn eine romantische Verbindung. Als Beverly ihm sogar einen überraschenden Kuss gab, zog sich Jimi Blue eher zurück, anstatt mehr darauf einzugehen. Für Beverly ein bitteres Erlebnis: „Ich habe mich fünf Tage lang zum Clown gemacht“, klagte sie im Nachhinein enttäuscht.