Morgen Abend ist Jimi Blue Ochsenknecht erstmals als Promi-Tänzer bei Let's Dance zu sehen. Neben seinen Star-Kollegen, will sich auch Jimi den ersten Platz ertanzen. Verständlich, dass seine Fans bei dieser Herausforderung besonders ihre Daumen für Jimi drücken werden. Doch wie kam Jimi auf die Idee bei Let's Dance teilzunehmen? In einer überraschenden Familien-Beichte verschafft der Ochsenknecht-Junior nun Klarheit!

Jimi Blue Ochsenknecht: Privates Foto aufgetaucht! So sah der Let's Dance Star früher aus!

Jimi Blue Ochsenkencht: Er steht schon in den Lets's Dance-Startlöchern!

Obwohl Jimi Blue gegenüber einigen Tanz-Kontrahenten einen klaren Altersvorteil hat, bereitet sich auch der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht intensiv auf seine Tanz-Herausforderung vor. So verrät er im Interview mit "InTouch-Online": "Ich mache viel Fitnesstraining und Ausdauer, höre ja eh viel Musik." Auf die Frage, mit wem er am liebsten übers Tanzparkett fegen würde, gibt Jimi Blue zu verstehen: "Das ist mir eigentlich egal - die sind ja alles super. Wichtig ist, dass sie mir sagt, wo es langgeht. Ich mache ja gern ein wenig Unfug." Doch wie kam er überhaupt auf die Idee bei Let's Dance teilzunehmen? Steckt etwa seine Familie dahinter?

Jimi Blue Ochsenknecht: Darum nimmt er bei "Let's Dance" teil!

Wie Jimi Blue ebenfalls berichtet, scheint seine Familie an seiner Let's Dance-Teilnahme gar nicht so unbeteiligt gewesen zu sein. So erzählt der Star: "Unsere Familie liebt Herausforderungen und wir probieren uns gerne in allen Bereichen aus. Da fand ich Let's Dance einfach spannend und freue mich auf das was mich erwartet." Das Jimi Blues Familie absolut Abenteuerlustig ist, bewies erst kürzlich seine Mutter Natascha Ochsenknecht. Sie begeisterte im Januar ihre Fangemeinde durch ihre Teilnahme bei "Das Dschungelcamp". Ob Jimi Blue bei Let's Dance genau so viel Erfolg haben wird? Wir können gespannt sein! Wir drücken ihm jedenfalls die Daumen!