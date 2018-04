Jimi Blue Ochsenknecht: Überraschende Verkündung!

Von Woche zu Woche fegt Jimi Blue Ochsenknecht über das "Let's Dance"-Parkett. Und von Woche zu Woche wird er immer besser. Dabei st das Tanzen offenbar gar nicht sein einziges Talent!

Jimi Blue Ochsenknecht: Schauspielern, Singen, Tanzen und Kochen?

Dass Jimi Blue Ochsenknecht so einige Talente hat, ist ja schon seit Jahren bekannt. Als Schauspieler hat der 26-Jährige schon als Kind angefangen. Mit neun Jahren spielte er seine erste Rolle im Film "Erleuchtung garantiert". Seinen großen Durchbruch schaffte er dann mit der Filmreihe "Die wilden Kerle" zusammen mit seinem Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Und auch als Musiker machte er sich einen Namen. Doch was er nach "Let's Dance" geplant hat, damit hat wohl niemand so richtig gerechnet!

Jimi Blue Ochsenknecht bringt ein Kochbuch raus!

Wie der TV-Star jetzt nämlich im Interview mit "Stern" verriet, bringt er ein Kochbuch heraus! "Im September erscheint mein Kochbuch. Da bin ich abends gerade immer am Probekochen. Die Ergebnisse bringe ich mit zum Training. Da freuen sich auch Renata und das Kamerateam", so Jimi Blue Ochsenknecht.

Was da wohl für Rezepte reinkommen? Man darf gespannt sein....