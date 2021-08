Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Drama im gemeinsamen Liebesurlaub! Er herrscht Eiszeit

Wie nun ein Insider gegenüber "Pomiflash" enthüllt haben soll, sollen bei Jimi Blue und Yeliz keine großen Urlaubsgefühle aufkommen. So soll es so wirken, als hätten sich die beiden kaum etwas zu sagen. Die Quelle berichtet: "Geredet hat eigentlich immer nur er. Sie war mit ihrem Handy beschäftigt. Also eher eine komische Situation. Kein Lachen, nichts". Weiter heißt es: "Die beiden waren jetzt nicht superverschmust oder liebevoll." Autsch! Vor allem Yeliz soll ihrem Jimi die kalte Schulter zeigen. Wie bitter! Scheinbar ist der Urlaub weder für Jimi noch für Yeliz besonders förderlich, um ihrer Liebe eine weitere Chance zu geben. Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...