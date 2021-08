Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Getrennte Wege nach dem Liebesurlaub!

Fakt ist: Die beiden werdenden Eltern sind nach dem Urlaub wieder getrennte Wege gegangen. Jimi reiste mit seiner Familie zu Schwester Cheyenne nach Österreich - ohne Yeliz. Die ist scheinbar zu Hause geblieben. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich in ihrer Wohnung in Hannover. Sind die beiden etwa doch kein Paar mehr? Oder gibt es Stress zwischen Yeliz und seiner Familie? Bisher hüllen sich alle Beteiligten in Schweigen...

So niedlich! Im Video seht ihr die süßen Kinder der Promis: