Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Neuer Tiefpunkt im Trennungsdrama!

"Kannst einem echt leid tun Jimi, dass du so eine wie Yeliz an der Backe hast. Jetzt hat sie dich schön ausgenutzt damit du das Kind zeugst und lässt dich nun links liegen. Johannes hat echt Glück gehabt die noch rechtzeitig losgeworden zu sein" sowie "Das gleiche dachte ich die Tage auch schon. Mochte Johannes nicht! Aber irgendwie ist er viel sympathischer, seit er mit Yeliz auseinander ist" sind nur zwei bösartige Kommentaren, die sich unter einem der jüngsten Posts von Jimi Blue finden lassen. Definitiv harte Worte, die an Yeliz und auch an Jimi nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich betonte der Sohn von Natascha Ochsenknecht schon vor dem Aus mit Yeliz, dass er die Trennung nicht in der Öffentlichkeit austragen möchte. Wie es für Jimi und Yeliz wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...