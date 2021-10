Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Überraschende Wende nach der Geburt

Jimi lobte seine Ex-Freundin kurz nach der Geburt via Instagram: "Ich bin sehr stolz und habe großen Respekt wie Yeliz diese schwierige Schwangerschaft und die Geburt (ohne Komplikationen) gemeistert hat. Es ist wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten" Und auch Oma Natascha kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Herzlich willkommen auf dieser Welt. Gratulation an Mama Yeliz und Papa Jimi. Ihr werdet großartige Eltern sein." Huch, mit so viel Harmonie haben wir nach den letzten Wochen nicht gerechnet! Wie schön, dass die Kleine Snow Elanie die Wogen scheinbar geglättet hat. Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...