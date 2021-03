Jimi Blue & Yeliz: Hochzeits-Hammer nach der Baby-News!

Wie schon im vergangenen Jahr wird Jimi die "Love Island"-After-Show-Sendung "Aftersun" moderieren, erzählt er. Dafür gehe es bald auf die Kanaren. Und schon ist er bei seinem Lieblingsthema, denn: „"Yeliz wird mit nach Teneriffa reisen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich mit ihr bin", schwärmt Weinliebhaber Jimi und verrät in diesem Zusammenhang auch gleich noch, dass er vorhat, nach dem Dreh und dem gemeinsamen Ausflug in die Sonne einen eigenen Crémant auf den Markt zu bringen. Ach ja? Damit könnte man doch prima auf der eigenen Hochzeit anstoßen, oder?

"Wir haben tatsächlich schon übers Heiraten gesprochen", platzt es da aus Jimi heraus. Bei Yeliz gibt’s dann allerdings statt Schampus nur Orangensaft, denn die beiden erwarten ihr erstes Baby. "Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich", erzählt er stolz. Ob damit die Familienplanung abgeschlossen ist? Keineswegs! "Ich bin ja auch mit Geschwistern aufgewachsen und wünsche mir eine ganz große Familie."