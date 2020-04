Jimmy Webb: Die Mode-Ikone ist tot!

Jimmy Webb ist tot! Die Star-Welt ist in großer Trauer um den -Guru!

Schauspieler James Drury ist tot!

Jimmy Webb war eine Legende

Große Bekanntheit erlangte Jimmy Webb vor allem als Stylist und als Verkäufer in einem Shop im New Yorker Stadtteil East Village. Bei Trash und Vaudeville verkaufte er super ausgefallener Punk-Rock-Designs. Mit I Need More eröffnete er später auch eine eigene Boutique. Zu seinen Kunden gehörten wie und Debby Harry, die ebenfalls mit Jimmy eng befreundet waren. Via Social Media drücken diese nun ihr Mitgefühl aus.

Die Star-Welt ist in Trauer

"Wir vermissen dich schon jetzt. Mach dir keine Sorgen, ich werde deinen Vokuhila stolz weiter rocken - in Erinnerung an dich und deine unglaubliche Seele. Der knallharteste Typ von allen und der süßeste", heißt es von Miley Cyrus via " ". Debby Harry erläutert gegenüber "New York Post": "Wir werden unseren unglaublichen freund Jimmy Webb schmerzlich vermissen. Mit ihm verschwindet ein erstaunlicher New Yorker. Ich kann mich glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben."

Um diese Stars trauern wir: