Jiri Menzel: Der Oscar-Preisträger ist tot!

Am vergangenen Samstag ist der Regisseur im Kreise seiner Familie in seiner Heimat Prag gestorben. Er hinterlässt seine Frau Olga Menzelová und seine zwei Töchter. Olga bestätigt jetzt die traurige Nachricht auf Facebook: "Es war uns eine große Ehre und ein Privileg, dass wir dich auf deiner letzten Pilgerreise in die Ewigkeit begleiten durften. Deine Liebe zu mir und zu unseren Mädchen war die Art von Liebe, die niemals Bedingungen stellt."