Joachim Gauck & Daniela Schadt: Heimliche Hochzeit

Diese Nachricht wird alle überraschen. Denn bisher war Joachim Gauck noch mit seiner Hansi (76) verheiratet. Seit 1959! Zwar hatte sich das Paar schon vor 27 Jahren getrennt – aber von Scheidung war bisher keine Rede. Hansi trug sogar weiter ihren Ehering. Aber das ist jetzt anders, verrät Gaucks Tochter Gesine (51): „Mein Mann sagte neulich zu Hansi: ,Würdest du ihn wiederhaben wollen?‘ Da hat sie gesagt: ,Nein! Jetzt nicht mehr.‘“

Einer Scheidung stünde also nichts im Wege. Einem zweiten Ja-Wort dann auch nicht. Und Gesine schwärmt: Mit Daniela – die ja ihre Stiefmutter würde – habe es nie Probleme gegeben. Im Gegenteil: „Wir alle freuen uns immer darauf, uns bei Familienfeiern zu sehen.“

Sagt Joachim Gauck bald wieder Ja?

Die Entscheidung zum zweiten Ehebund fiele in eine Zeit, in der Gauck durchatmen kann: kein Amt mehr, keine Pflichten. In vollen Zügen genießt er jetzt sein Leben weitab vom politischen Parkett – am Meer. Hier in seiner Heimat Wustrow. Sogar ein eigenes Haus hat er. Ihr neues Leben kann also beginnen.

Joachim Gauck: Blitzhochzeit, bevor es zu spät ist?

Gut 236 000 Euro stehen einem ehemaligen Bundespräsidenten bis Lebensende als „Ehrensold“ zu. Personal – wie Sekretär, Büroleiter, Chauffeur etc. – muss er aber davon nicht bezahlen, dafür gibt es 385 000 Euro zusätzlich. Dazu kommen Honorare für Reden. Genug, um sich ein schönes Leben zu machen.