Joachim Llambi: Alkohol-Eklat!

Auf der Tanzfläche ist Joachim Llambi so diszipliniert, doch zu Drinks kann der Star einfach nicht Nein sagen.

Ein Gläschen hier, ein Schlückchen dort – Moderator (54) versteht es zu feiern. Aber so oft? Große Sorge um den „Let’s Dance“-Juror: Tappt er etwa in die gefährliche Alkoholfalle?

Schampus, Wein oder ein Gläschen Gin – bei alkoholischen Getränken scheint Joachim Llambi nur schwer Nein sagen zu können. Wer im Internet auf sein -Profil geht, dem bietet sich ein ganz anderes Bild, als wir das aus dem Fernsehen von dem gestrengen Tanz-Juror kennen.

Joachim Llambi gönnt sich gerne ein Gläschen

„Ich liebe es, einen gemütlichen Abend mit meiner Frau vor dem Kamin zu verbringen und dabei ein Gläschen Wein zu trinken“, sagte der Halbspanier einmal, als er noch mit seiner zweiten Frau Ilona (45, Trennung im September) verheiratet war.

Und erst kürzlich zog Joachim Llambi sichtlich angeheitert in einem Livevideo in den sozialen Medien über die neue „Bachelor“-Folge her. Peinlich!

Der Ex-Börsenmakler sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Eine verführerische Gewohnheit kann schnell zur Sucht werden! Vielleicht sollte der Fernsehstar lieber wieder vermehrt auf den Golfplatz gehen – ohne Absacker an der Bar des Clubhauses. Bevor es zu spät ist…