Joachim Llambi: Diese Frau liebt den "Let's Dance"-Juror

Doch er hat auch eine ganz andere Seite! Joachim Llambi ist verheiratet und seine Frau Ilona kennt einen anderen Mann als den, der freitags bei "Let's Dance" den Promis Beine macht.

Seine große Liebe trägt Joachim Llambi nämlich auf Händen: "Ein Blick und ein Lächeln und sie bekommt alles von mir", verriet er gegenüber RTL. "Er hat einfach alles, was mir gefällt", schwärmte Ilona von ihrem Mann.

Die aus Tschechien stammende Ilona ist nicht die erste Frau, die im ewigen Kritiker große Gefühle auslöste. 1990 heiratete Joachim Llambi zum ersten Mal. Die Ehe mit seiner Tanzpartnerin hielt bis 2003, gemeinsam haben sie eine Tochter. Dann lernte Joachim Llambi Ilona kennen, zu der er 2005 "Ja" sagte. Auch mit ihr hat er inzwischen eine Tochter.

Bei gemeinsamen Auftritten zeigen sie gerne, wie verliebt sie sind. Da wird geknuddelt und sogar Küsschen haucht Joachim Llambi seiner Frau auf die Wangen.

Aber auch privat ist der Juror nicht nur gefühlsduselig, sondern auch ein bisschen so, wie er sich bei "Let's Dance" präsentiert, so Ilona Llambi: "Er ist sehr stark und ich kann mich bei ihm an den Schultern anlehnen."