Über eine Anwalt ließen die beiden verlauten: "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter. Aus Gründen der Privatsphäre wird es von keinem der beiden einen weiteren Kommentar zur Trennung geben."

Doch doch jetzt äußert sich völlig überraschend...

Das sagt Joachim Llambi

Gegenüber verriet er auf einem Event in Frankfurt: "Das Leben geht ja weiter. Schauen wir mal, was noch so passiert. Ich bin ja noch ein junger Hüpfer!" So so, scheint als hätte der "Let's Dance"-Juror die Sache mit der Liebe noch nicht ganz abgeschlossen. Irgendwann ist er wieder bereit sich zu verlieben. Wer dann wohl sein Herz erobert?

Joachim Llambi: Trennung nach 13 Jahren Ehe

13 Jahre lang waren Joachim Llambi und seine Ilona verheiratet. Jetzt ist plötzlich alles aus. Die Gefühle reichten nicht mehr für eine Beziehung aus. Das gute Verhältnis zwischen den beiden bleibt aber bestehen - auch wegen der beiden gemeinsamen Kinder.