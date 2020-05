Joachim Llambi: Eklat hinter den Kulissen! Jetzt platzt ihm der Kragen

Alle Beteiligten von "Let's Dance" wollen in dieser schweren Zeit die Zuschauer unterhalten. Doch bei den ganzen bösen Kommentaren im Netz ist einem nicht zum Lachen zumute. Besonders Kandidatin Ilka Bessin, die am Freitag die Show verlassen musste, wird in den sozialen Netzwerken fertig gemacht. Ein Unding für Juror ...

Renata & Valentin Lusin: Enthüllt! Das geht wirklich hinter den "Let's Dance"-Kulissen ab

Joachim Llambi: "Das ist eine Unverschämtheit!"

Nach Ilkas Performance in der letzten Sendung richtete Herr Llambi ein dringende Bitte an die Zuschauer: "Eines möchte ich noch nach draußen schicken. Was ich immer sehr schade finde in der heutigen Zeit mit Social Media. Ich finde es eine Unverschämtheit, wie viele Menschen mit Personen im Netz umgehen, unter der Gürtellinie beschimpfen. Obwohl man sich gar nicht persönlich kennt. Obwohl man gar nicht weiß, wie der Mensch ist. Das war in letzter Zeit extrem bei Ihnen. Auch wenn es tänzerisch nicht gut war, sind sie immer noch ein Mensch, vor dem man Respekt haben muss. Da müssen wir alle drauf hinarbeiten müssen." Wahre Worte! Lässt sich nur hoffen, dass sich die Hater diese Ansprache zu Herzen nehmen...

Eifersucht-Drama bei Massimo Sinató und ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: