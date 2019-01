Joachim Llambi: Erste Krise mit seiner Freundin!

Reddit this

Als „Let’s Dance“-Juror ist er knallhart und streng. So weit, so gut. Doch nun leistete sich der piekfeine (54) privat einen Ausraster. Erste Krise mit seiner Freundin – ist er Rebecca (38) schon peinlich?

Was war passiert? Der Halbspanier kommentierte auf die erste „Bachelor“-Folge per Live-Video. Er trank Champagner, wirkte angeheitert. Und lästerte fies über Rosenkavalier (32) und die Kandidatinnen. Beispiele gefällig? „Ja, klar haben die alle einen Dachschaden!“ „Hat die was machen lassen?“ „Was ist das denn jetzt für ein Mäuschen da?“

Liebes-Krise bei Joachim Llambi und Rebecca?

Doch damit nicht genug. Auch seine Freundin Rebecca Rosenschon brachte er ins Spiel. „Heute kann man die auch nicht so angucken“, polterte er, „die ist heute nicht so … Sie beschimpft mich gerade. Ich werde ganz böse angeschaut!“

Beim Liebes-Outing Mitte November klang das noch anders: „Sie ist eine fantastische Frau mit allem, was ein Mann sich wünscht“, schwärmte er von Rebecca. Klingt verdammt so, als wäre das erste Feuer der Leidenschaft schon erloschen...