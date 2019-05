Joachim Llambi: Erwischt! Ehe-Comeback mit Frau Ilona?

Bei "Let's Dance" war nicht nur der Exit von eine große Überraschung für die Zuschauer. Auch sorgte für Furore!

Joachim Llambi: Heftige Kritik an Kerstin Otts "Let's Dance"-Aus

Joachim Llambi trägt seinen Ehering

Eigentlich ist Joachim Llambi seit September 2018 von seiner Ehefrau Ilona getrennt. Damals machte ein Anwalt die Trennung der beiden nach 13 Jahren offiziell. "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter. Aus Gründen der Privatsphäre wird es von keinem der beiden einen weiteren Kommentar zur Trennung geben", hieß es in einem Statement.

Der 54-Jährige legte seinen Ehering ab und verliebte sich neu. Seit einiger Zeit zeigt er sich ganz verliebt mit Freundin Rebecca Rosenschon. Und auch Ilona zeigte sich mit einem anderen Promi-Mann: Ingo Lenßen! Doch jetzt das! Joachim Llambi zeigt sich wieder mit Ehering!

Liebescomeback mit Ilona?

In der letzten Folge von "Let's Dance" zeigt sich der Juror wieder mit dem auffälligen Schmuckstück am Finger. Aber was soll das bedeuten? Hat er sich von seiner Freundin getrennt und gibt seiner Ehe doch noch eine Chance? Oder ist es ein ganz anderer Ring, der da an seinem Finger blinzelt? Darüber kann man aktuell nur spekulieren!