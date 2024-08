Joachim Llambi: Fiese Sex-Attacken gegen seine Tochter!

Social Media ist auch für Llambis leibliche Tochter Helena bedenklich. Sie wagt als Moderatorin erste Schritte in der Öffentlichkeit. "Es werden sicher demnächst noch weitere folgen", so ihr Vater. Helena wird beobachtet, bewertet – und beugt vor. Nur Freunde könnten bestimmte Inhalte sehen, ihr schreiben: "Das gibt mir eine gewisse Sicherheit", erklärt sie. Ihr Papa sagt nachdenklich: "Ich habe natürlich den Reflex als Vater, meine Tochter zu beschützen. Ich denke, es ist die Aufgabe der Eltern, dass die Kinder so wenig Hass wie möglich erreicht. Solange meine Kinder nicht volljährig waren, waren ihre Accounts privat. Die Kommentare der Leute sind teilweise schon sehr extrem geworden." Das stimmt! Eine wirklich besorgniserregende Entwicklung! Die Töchter des berühmten Tanzexperten sind potenzielle Opfer verrückter Fans oder Stalker. Joachims aufmerksames Auge auf seinen Nachwuchs ist demnach nur allzu verständlich!

