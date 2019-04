Joachim Llambi: Gemeiner Komplott gegen Victoria Swarosvki!

Hübsch, jung, talentiert: Seine Stieftochter hat das Zeug zum Star! Joachim Llambis (54) Spross Katharina (19) startet gerade als Model durch. Auch am Show-Business hat sie Interesse. Klar, dass Papa sie voller Tatendrang unterstützt. „Wenn sie den Wunsch hat, versuche ich … die ein oder andere Tür zu öffnen!“, stellt er klar. Und welche lässt sich für den Tanz-Profi am einfachsten öffnen? Natürlich die zur Let’s Dance-Showbühne!

Ist da etwa ein Komplott gegen Moderatorin (25) in Gange? Denn Katharina kennt sich in der Sendung schon bestens aus. Sie besuchte ihren Vater 2018 in der Show und durfte für sogar hinter den Kulissen berichten. Die Weichen für eine -Karriere sind also gestellt! Gut möglich, dass wir also bald sie – dank Papas Vitamin B – vor der Kamera sehen.

Verliert Victoria Swarovski ihren Job ?

Und Victoria Swarovski? Die bekommt von der gemeinen Intrige gegen sie bisher offenbar nichts mit. Wie auch? Sie hat momentan genug damit zu tun, neben (40) als Moderator zu glänzen. Die Kristall-Erbin bekommt auch in ihrer zweiten Staffel als "Let's Dance"-Moderatorin noch genug Gegenwind. Die Kritik: zerstörerisch! „Tauscht sie aus“, fordern viele Zuschauer im Internet.

Victoria Swarovski: Geheimplan! Wird sie eiskalt von Nazan Eckes ersetzt?

Die Chancen für Llambis Tochter stehen also gar nicht mal so schlecht…