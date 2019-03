Na das kann ja heiter werden! Das bei Let's Dance kein Blatt vor den Mund nimmt, ist definitiv nichts Neues. Das er jedoch auch schon vor dem Let's Dance-Start gegen die schießt, ist neu...

Motsi Mabuse: Schlimmer Streit mit ihrer Mutter Dudu!

Joachim Llambi: Das hält er von Kerstin Ott

Auf warten harte Zeiten. Heute Abend feiert die Schlagersängerin ihr Let's Dance-Debüt und steht dafür schon jetzt in den Startlöchern. Doch das Traurige dabei: Joachim Llambi scheint von ihrer Teilnahme nicht viel zu halten. So berichtet er gegenüber "Bild": "Kerstin Ott wird nicht viel können. (...) Sie ist die Eine, die dann am Ende immer weint." Was für harte Vorwürfe! Aber auch scheint nicht der Favorit-Tänzer von Joachim Llambi zu sein...

Oliver Pocher sollte Respekt haben

Wie Joachim Llambi weiter berichtet, sollte sich Oliver Pocher zusammenreißen, um bei Let's Dance weiterzukommen. So ergänzt er: "Wenn er den ganzen Mist, den er sonst verzapft, weglässt und seine Partnerin respektiert, könnte er richtig weit kommen." Bleibt abzuwarten, ob Joachim mit seiner Einschätzung richtig liegt, oder ihn Kerstin und Oliver vom Gegenteil überzeugen können...