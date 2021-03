Joachim Llambi: Hat seine Ehe noch eine Chance?

Rebecca war da 37, Llambi 54. Der Altersunterschied störte die Turteltauben aber nicht. "Man merkt es ja auch gar nicht, dass Joachim etwas älter ist als ich", erklärte Rebecca. "Ich bin ja noch ein junger Mann und da ist man in der Hüfte noch locker ab und zu", zwinkerte der Halbspanier.

So intensiv ihre Liebelei auch zu sein schien – von Dauer war sie nicht. "Rebecca und ich sind nicht mehr zusammen", bestätigte Llambi im Mai 2019. Stattdessen trug er wieder seinen Ehering, zeigte sich mit Ilona. Doch das kurze Intermezzo wird sicher seine Folgen hinterlassen haben. Könnte so etwas noch einmal passieren? Kann ich ihm wieder vertrauen? Fragen, die sich eine Ehefrau in einer solchen Situation wohl stellen wird.