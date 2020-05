Joachim Llambi: Jetzt schießt er heftig gegen Oliver Pocher!

beurteilt schon seit Jahren die Kandidaten bei "Let's Dance". Doch jetzt hat sich der Juror auf neues Terrain gewagt. In Oliver Pochers Show "Pocher - Gefährlich Ehrlich" versuchte er sich als Stand-up-Comedian - und schoss dabei knallhart gegen Olli...

Knallharte Attacke gegen Oliver Pocher

Letztes Jahr nahm Olli bei "Let's Dance" teil, doch seine Performances blieben dem strengen Herrn Llambi nicht immer in guter Erinnerung. "Natürlich habe ich mir bei 'Lets Dance' keine Freunde gemacht, als ich Ollis 'Tänze' ganz offen und ehrlich bewertet habe. Hätte ich lügen sollen? Ich meine, was der Pocher da teilweise vertanzt hat, hatte schon was mit Oberschenkelhalsbruch mit 'Ich muss mal dringen Pippi machen' zu tun", scherzte er in seiner Ansprache. "Bei dem habe ich mir immer gedacht: Tanzt er jetzt oder wird er gerade von einer Wespe gejagt? Sein Discofox sah nicht aus wie ein Discofox, sondern eher wie eine Darmkolik. Der Olli tanzt so schlecht, wenn er seinen Namen tanzen muss, denken die Walddorfschüler, er heißt Roswitha."

Joachim Llambi: Eklat hinter den Kulissen! Jetzt platzt ihm der Kragen

Joachim Llambi: "Der Sommer kommt für dich 15 Kilo zu früh!"

Doch damit nicht genug! Joachim Llambi holte noch mehr aus. "Der Pocher glaubt, er wäre der Größte. Dabei kann er bei mir unterm Wohnzimmertisch gerne auf und ab gehen. Da kommt er mit dem Kopf nicht oben dran", stichelte er. Und weiter: "Du hast dich ganz schön verändert. Lass es mal diplomatisch ausdrücken: Du bist offensichtlich etwas präsenter geworden. Oder anders gesagt: Der kommt für dich 15 Kilo zu früh."

Ob Olli Herrn Llambi diesen Auftritt wohl übel nimmt? Wer austeilt, muss schließlich auch einstecken können...

